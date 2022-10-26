Цюрих, Швейцария, 26 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) должна платить ежегодный взнос, несмотря на отстранение от международных соревнований, поскольку сохраняет членство в Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе IIHF.

Швейцарские франки

«Хотя IIHF не комментирует отдельные банковские операции, мы можем сообщить, что каждая национальная ассоциация, входящая в IIHF, должна платить взнос в размере 1 тыс. швейцарских франков в год в соответствии с уставом и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав», — приводит ТАСС слова представителя IIHF.

Отмечается, что ФХР не была лишена членства в IIHF, но её командам в настоящее время не разрешается участвовать в международных соревнованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа IIHF объявила, что сборные России и Белоруссии не примут участие в сезоне 2022/23.

Читайте также: Россия пропустит следующий сезон во всех турнирах IIHF