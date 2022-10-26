Кишинёв, 26 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Власти Молдавии встали на тот же путь, на который несколько лет назад встал киевский режим. Об этом заявил 26 октября РИА Новости экс-президент Молдавии Игорь Додон.

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«Трагедия на [территории б. УССР] должна служить уроком для руководства Республики Молдова, — сказал Додон. — Однако, к сожалению, нынешние власти Молдовы наступают на те же грабли, совершают те же действия, что были на [территории б. УССР] несколько лет назад».

Бывший президент обвинил руководство Молдавии во введении цензуры для СМИ, уголовном преследовании оппозиции, подавлении протестов. Он считает, что Кишинёв «торопится» повторить такой сценарий, который осуществил Киев.

Напомним, Додон более года призывает граждан проводить протесты и добиваться смены властей. В мае его обвинили в «коррупции» и «измене родине» и поместили под домашний арест. Он стал призывать все оппозиционные силы объединиться, чтобы скинуть власть.