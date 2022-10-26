Москва, 26 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил снова поддержать дополнительным финансированием десять регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «На что будем жить: Госдума обсуждает федеральный бюджет — все новости»

«Есть регионы, которые при сложившейся практике межбюджетных отношений многие проблемы самостоятельно решать не могут. Мы предложили ежегодно при рассмотрении бюджета 10 регионов поддерживать дополнительно, — те регионы, которые не имеют своих ресурсов для софинансирования своих проектов, те регионы, которые по бюджетной обеспеченности у нас занимают последние места», — отметил Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.

Он призвал коллег определиться с новыми десятью регионами, которые смогут рассчитывать на дополнительные средства. Предложение найдет поддержку в постановлении палаты парламента.

Ранее в число таких 10 регионов входили Калмыкия, Марий Эл, Курганская область, Псковская область, Алтайский край, Республика Алтай, Тува.