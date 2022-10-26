Сеул, 26 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Основные экономические показатели Южной Кореи не вызывают беспокойства. Об этом, как сообщает KBS, заявил директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал 25 октября в ходе посещения Банка Кореи.

По словам эксперта, в текущем году платёжный баланс Южной Кореи может оказаться профицитным и составить 4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Шринивасан положительно оценил прочность чистых внешних активов, которые составляют 40% ВВП и валютных резервов, составляющих 25% ВВП.

«Южная Корея имеет сильные экономические основы, страна сохраняет достаточные резервы и политическое пространство для реагирования на потрясения», — сообщил представитель МВФ в ходе пресс-конференции. — «У вас есть гибкая валютная политика… Ваша денежно-кредитная политика заслуживает доверия».

Некоторые колебания рынка вызвали некоторые опасения по поводу того, что южнокорейская экономика может столкнуться с кризисом, возникшим в конце 90-х годов, однако Шринивасан отметил, что у Южной Кореи сильные макроэкономические показатели, акцентировав внимание на том, что в настоящее время у страны есть «защита», которой не было раньше.

К отрицательным моментам Кришна Шринивасан отнёс рост госдолга РК, достигшего 55% ВВП. По его мнению, сейчас особенно важно определить цель финансовой политики в среднесрочной перспективе.