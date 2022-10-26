Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ситуация на остановках наземного транспорта в районе станции метро «Владимирская» в Петербурге, осложнившаяся в минувший вторник, 25 октября, не связана с закрытием станции метро «Чернышевская». Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по транспорту.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Станция «Чернышевская» закрылась на капитальный ремонт 25 октября до мая 2024 года. В тот же день многие петербуржцы добирались до ближайших станций в центре автобусами и другим доступным транспортом. В утренний час пик ситуация на остановках осложнилась на Загородном проспекте, недалеко от «Владимирской». Многие по ошибке связали два этих факта. В комитете по транспорту пояснили, что закрытие «Чернышевской» к этой ситуации отношения не имеет.

«Ситуация на Загородном не имеет никакого отношения к закрытию «Чернышевской». Между «Владимирской» и «Чернышевской» как минимум одна станция метро — «Пл. Восстания». Задержка в движении троллейбусов на Загородном обусловлена двумя авариями на сетях в этом районе», — подчеркнули в комитете.

В комтрансе отметили, что ситуация в городском общественном транспорте в районе «Чернышевской» мониторится предприятием «Организатор перевозок» с самого утра 25 октября. В моменты наибольшей нагрузки наполняемость автобусов не превышала 50% от полной расчетной вместимости транспортных средств.