Таллин, , 10:42 — REGNUM Эстонские власти приобретут сирены для оповещения населения о военных угрозах, катастрофах и возникновении чрезвычайных ситуаций. Их установят в 22 населённых пунктах, сообщает 26 октября ERR.

Эстония ChaozChris

Отмечается, что первые устройства оповещения появятся в городах Эстонии к концу года. К середине 2023 года сирены установят в Таллине, Тарту, Нарве, Пярну и других крупных населённых пунктах.

Проект обойдётся Таллину в €4,5 млн, сирены закупят у словацкой компании Telegrafia.

Сирены установят на телекоммуникационных вышках, трубах и других высоких сооружениях. Они дополнят систему оповещения населения, включающую также СМИ, соцсети, СМС-рассылку.

Читайте также: В Эстонии решили уничтожить бочки с отравляющим газом времен Первой мировой