Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM На полигонах в Ленинградской области ежедневно продолжают проходить поэтапную боевую подготовку граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигонах проходятся под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом.

К выполнению задач готовятся не только военнослужащие общевойсковых подразделений, но и специалисты:

разведчики делают упор на тактическую и огневую подготовку с элементами тактической стрельбы;

военные инженеры больше времени уделяют занятиям по минно-подрывному делу;

специалисты тыла обеспечивают военнослужащих горячим питанием в полевых условиях и выпекают хлеб.

Огневая и тактическая подготовка — каждый день по несколько часов.

В ходе практических занятий также особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

Питание мобилизованных граждан в полном объеме организуется в столовых, находящихся в пунктах постоянной дислокации. В столовых установлены линии раздачи, где мобилизованные получают первое, второе блюда, холодные закуски. В холодное время года предусмотрена дополнительная выдача сала.