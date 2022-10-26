Херсон, , 10:35 — REGNUM Корректировщик, передававший ВСУ данные о местах дислокации российской военной техники, задержан в Чаплинском округе Херсонской области 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

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53-летний житель села Иваново был задержан по результатам проверки оперативной информации. Как установили полицейские, он через мессенджеры передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ.

Сам задержанный сообщил правоохранителям, что у него дома хранится два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12 калибра, 300 г пороха.

Оружие изъято, проводится проверка — полицейские устанавливают объём информации, переданной задержанным противнику.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 октября антидиверсионный чат-бот запустили в Новой Каховке — жители теперь могут передавать информацию о возможных диверсантах и нарушителях властям.