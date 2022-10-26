Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM Члены актёрского состава фильма «Аватар: Путь воды» рассказали о необычном опыте подводных съёмок. Об этом 26 октября сообщил портал Comic Book Resources (CBR).

Невидимый Цитата м/ф « Аватар «. реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США Великобритания

Зои Салдана, которой снова досталась роль инопланетянки Нейтири, рассказала, что Кейт Уинслет удавалось задерживать дыхание под водой на семь минут. При этом Салдана отметила, что тоже показывала хорошие результаты, однажды она выдержала без воздуха «почти пять минут». Джеймс Кэмерон также похвалил Сигурни Уивер. Он сообщил, что актриса в своём возрасте «отработала» под водой шесть с половиной минут.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сигурни Уивел назвала «адским» сиквел «Аватара». Актриса пояснила, что фильм получит «удивительную» и «очень эмоциональную» историю.

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