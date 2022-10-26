Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Члены актёрского состава фильма «Аватар: Путь воды» рассказали о необычном опыте подводных съёмок. Об этом 26 октября сообщил портал Comic Book Resources (CBR).

Цитата м/ф « Аватар «. реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США Великобритания Невидимый

Зои Салдана, которой снова досталась роль инопланетянки Нейтири, рассказала, что Кейт Уинслет удавалось задерживать дыхание под водой на семь минут. При этом Салдана отметила, что тоже показывала хорошие результаты, однажды она выдержала без воздуха «почти пять минут». Джеймс Кэмерон также похвалил Сигурни Уивер. Он сообщил, что актриса в своём возрасте «отработала» под водой шесть с половиной минут.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сигурни Уивел назвала «адским» сиквел «Аватара». Актриса пояснила, что фильм получит «удивительную» и «очень эмоциональную» историю.