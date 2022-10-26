Москва, , 10:34 — REGNUM В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — в Международном детском центре «Артек» стартовал благотворительный марафон добрых слов в поддержку участников специальной военной операции. Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи (РДДМ).

Будка «Добрых слов», в которой ребята могут записать видеообращения с добрыми пожеланиями в адрес военнослужащих России и их родных, начала работу на территории Дворцовой площади «Артека». За первые два дня участники смены записали более 300 видео-открыток. Важная социальная акция реализуется Российским движением детей и молодежи (РДДМ) в рамках проекта «МыВместе. Дети».

«Мы всей «Большой переменой» искренне верим в нашу победу, мы обязательно победим! Спасибо огромное за то, что защищаете государственные границы, защищаете нас. Ваш труд невозможно переоценить»,– поблагодарили участников.