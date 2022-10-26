Самара, 26 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. 100 млн рублей готов направить Венчурный фонд Самарской области на поддержку высокотехнологичных стартапов в регионе. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики.

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Сообщается, что венчурный фонд Самарской области готов инвестировать от 500 тысяч до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий, которые имеют сильную команду и потенциал развития.

«Общий объем средств фонда составляет сто млн рублей — эти средства будут вложены в высокотехнологичные проекты до 2024 года», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что технопарк «Жигулевская долина» вошел в тройку лучших технопарков России. На этой площадке реализуется свыше 270 проектов, зарегистрировано более 70 патентов на свои разработки.

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