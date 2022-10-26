Калуга, , 11:02 — REGNUM За девять месяцев 2022 года калужскими судебными приставами было вручено нетрудоустроенным должникам по алиментам 1124 направления в центры занятости населения для получения работы, чтобы отплатить обязательства по алиментам. Об этом 26 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

Неплательщицу алиментов отправили на обязательные работы Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области

«На данный момент почти 400 должников встали на учёт в качестве безработных и из их пособия теперь производятся удержания алиментов в пользу несовершеннолетних детей. 172 должника официально трудоустроены, и алиментные платежи взыскиваются с их заработной платы», — отметил Артём Залогин.

Калужские судебные приставы активно взаимодействуют с министерством труда и социальной защиты области в вопросах трудоустройства должников по алиментным обязательствам. Между двумя ведомствами заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, в котором определены условия взаимодействия по вопросу взыскании алиментных платежей путём содействия в трудоустройстве граждан, являющихся должниками.

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