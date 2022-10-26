Более чем 1100 калужским алиментщикам центры занятости подобрали работу
Калуга, 26 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года калужскими судебными приставами было вручено нетрудоустроенным должникам по алиментам 1124 направления в центры занятости населения для получения работы, чтобы отплатить обязательства по алиментам. Об этом 26 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.
Калужские судебные приставы активно взаимодействуют с министерством труда и социальной защиты области в вопросах трудоустройства должников по алиментным обязательствам. Между двумя ведомствами заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, в котором определены условия взаимодействия по вопросу взыскании алиментных платежей путём содействия в трудоустройстве граждан, являющихся должниками.