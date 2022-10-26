Ярославль, , 10:33 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов на заседании муниципалитета отказался назвать сумму зарплаты мэра города после увеличения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, мэрия внесла в муниципалитет проект решения, которое увеличивает денежное содержание мэра города. Депутаты спросили, сколько именно будет получать глава города.

«Зарплату мэра мы знали, что она порядка 150. А теперь, с учётом вводимого коэффициента, мэр у нас будет получать около 400 тысяч рублей. Вопрос, так ли это? И второй. Нам говорят о том, что для всех глав муниципальных образований решением правительства это определено. Специально интересовался, нигде так не побежали впереди паровоза муниципальные советы муниципальных образований. А мы… В чём скорость-то?», — сказал депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

Вячеслав Гаврилов сказал, что зарплаты в 400 тысяч рублей не будет.

«По поводу 400 тысяч — это не так. Таких сумм нет и не будет. Что касается сроков, документ вступил в силу областной, соответственно он подписан, опубликован. Там нет никакой отсрочки на его введение и, соответственно, для мэра города, которого предстоит депутатам муниципалитета в самое ближайшее время избрать, это будет составляющей, которая уже должна быть ему определена условиями оплаты труда. С момента начала осуществления им своих полномочий. Эту составляющую необходимо определить муниципалитетам. Что касается других муниципальных образований, я не могу сказать по срокам принятия этих решений, но подтвержу ещё раз, что документ не адресный, он не касается персонально города», — сказал Вячеслав Гаврилов.

Каширин предложил снять вопрос и вернуться к нему после избрания нового мэра, которое запланировано на 7 ноября. Но депутаты решили поднять зарплату, не дожидаясь этого момента. За это проголосовали 30 депутатов из 38. Сколько именно будет зарплата нового мэра, власти так и не сказали.

Стоит отметить, что, согласно расчётам корреспонденту ИА REGNUM, зарплата мэра по новому порядку действительно составит не 400 тысяч рублей, а 393 186.

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