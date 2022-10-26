Ярославль, 26 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов на заседании муниципалитета отказался назвать сумму зарплаты мэра города после увеличения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, мэрия внесла в муниципалитет проект решения, которое увеличивает денежное содержание мэра города. Депутаты спросили, сколько именно будет получать глава города.

«Зарплату мэра мы знали, что она порядка 150. А теперь, с учётом вводимого коэффициента, мэр у нас будет получать около 400 тысяч рублей. Вопрос, так ли это? И второй. Нам говорят о том, что для всех глав муниципальных образований решением правительства это определено. Специально интересовался, нигде так не побежали впереди паровоза муниципальные советы муниципальных образований. А мы… В чём скорость-то?», — сказал депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

Вячеслав Гаврилов сказал, что зарплаты в 400 тысяч рублей не будет.

«По поводу 400 тысяч — это не так. Таких сумм нет и не будет. Что касается сроков, документ вступил в силу областной, соответственно он подписан, опубликован. Там нет никакой отсрочки на его введение и, соответственно, для мэра города, которого предстоит депутатам муниципалитета в самое ближайшее время избрать, это будет составляющей, которая уже должна быть ему определена условиями оплаты труда. С момента начала осуществления им своих полномочий. Эту составляющую необходимо определить муниципалитетам. Что касается других муниципальных образований, я не могу сказать по срокам принятия этих решений, но подтвержу ещё раз, что документ не адресный, он не касается персонально города», — сказал Вячеслав Гаврилов.

Каширин предложил снять вопрос и вернуться к нему после избрания нового мэра, которое запланировано на 7 ноября. Но депутаты решили поднять зарплату, не дожидаясь этого момента. За это проголосовали 30 депутатов из 38. Сколько именно будет зарплата нового мэра, власти так и не сказали.

Стоит отметить, что, согласно расчётам корреспонденту ИА REGNUM, зарплата мэра по новому порядку действительно составит не 400 тысяч рублей, а 393 186.