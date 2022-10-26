Экс-главред телеканала «Дождь»* совершил каминг-аут
*запрещённая в России организация
Лиссабон,
26 октября 2022, 10:33 — REGNUM Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) совершил каминг-аут, сообщает 26 октября портал «Мослента», ссылаясь на публикацию в социальных сетях.
«Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»)», — подписал журналист совместную фотографию с актёром Жаном-Мишелем Щербаком.
Отмечается, что церемония «бракосочетания» состоялась в Португалии. Подписчики пожелали «молодожёнам» счастья и радости.
Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) работал главным редактором телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) с 2010 по 2015 годы. До 2018 года состоял в браке с журналисткой Майей Стравинской.
История вопроса
Чем публичнее человек, тем более открытой для публики становится его жизнь и деятельность, причем как с его подачи, так и без его ведома. Деятели культуры и звёзды шоу-бизнеса порой и сами провоцируют скандалы, чтобы попасть в топ СМИ, заставить говорить о себе. Есть даже выражение, что "не бывает хорошей или плохой славы, бывает только слава".
В конце августа 2019 года в открытый доступ попало видео, на котором поп-артист Филипп Киркоров устраивает скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна».
А в 2017 году на страницах СМИ стал часто упоминаться соучредитель Miramax Films, экс-совладелец The Weinstein Company Харви Вайнштейна. Против американского продюссера восстал чуть ли не весь Голливуд из-за секс-скандала вокруг него. 13 женщин заявили о сексуальных домогательствах от Вайнштейна.