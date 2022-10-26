* запрещённая в России организация

Лиссабон, 26 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) совершил каминг-аут, сообщает 26 октября портал «Мослента», ссылаясь на публикацию в социальных сетях.

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«Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»)», — подписал журналист совместную фотографию с актёром Жаном-Мишелем Щербаком.

Отмечается, что церемония «бракосочетания» состоялась в Португалии. Подписчики пожелали «молодожёнам» счастья и радости.

Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) работал главным редактором телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) с 2010 по 2015 годы. До 2018 года состоял в браке с журналисткой Майей Стравинской.