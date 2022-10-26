Вашингтон, , 10:32 — REGNUM От дачи показаний по расследованию штурма американского Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года, пытались отговорить экс-президента США Дональда Трампа его соратники. Об этом 26 октября сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, после того, как стало известно о намерении комитета Палаты представителей Конгресса США вызвать Трампа для дачи показаний, бывший американский лидер заявил своему окружению, что готов к этому в случае, если этот процесс будет транслироваться в прямом эфире по телевидению.

При этом уточняется, что советники экс-президента США сразу стали убеждать его, что дача им показаний станет «катастрофой» и отговаривать его от участия в этом. Кроме того, отмечается, что также советники заявили Трампу, что члены специального комитета изучат его показания и могут обвинить его в лжесвидетельстве.

«Я надеюсь, что мы его от этого отговорили. Бывший президент, как представляется, воспринял наши аргументы против этого, но в случае с Дональдом Трампом бывает трудно сказать, что до него дошло, а что нет», — пояснил один из советников экс-президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что комитет палаты представителей Конгресса США выдал повестку экс-американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой явиться для дачи показаний по делу о штурме Капитолия.