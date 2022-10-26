Херсон, 26 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы России продолжают отбивать атаки боевиков ВСУ на линию обороны на херсонском направлении, сообщил 26 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Попытки прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Могилизация укронацистов на русской земле продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Стремоусов уточнил, что нацисты всё реже и реже хотят идти в бой, так как результат всегда известен — это верная смерть.