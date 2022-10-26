Москва, 26 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает одно из старейших предприятий по производство алкоголя, — АО «Московский завод «Кристалл». Претензии кредитора суд к производству ещё не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от Игоря Шеронова в базе суда зарегистрировано 25 октября 2022 года. Сумма долга не сообщается, но ранее Шеронов заявил себя в качестве процессуального правопреемника в деле по иску ООО «Кристалл Лефортово». Последнее обратилось к заводу «Кристалл» с иском о взыскании 2 798 520 рублей задолженности по лицензионному договору от 2017 года на использование товарных знаков «Праздничная» и «Старая Москва» и пени — более 279 тыс. рублей. Иск ООО выиграло.

В ЕГРЮЛ завод «Кристалл» фигурирует с 1993 года, но ведёт свою историю с 1901 года. На декабрь 2020 года основными акционерами числились ООО «Диалог» — 57,06% и ООО «Альтера» — 38,04%.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год выручка завода снизилась на 48% (до 621 млн рублей), за 2020 год — на 53%. В 2020–2021 годы у АО была небольшая чистая прибыль — 400-460 тыс. рублей. В общем объёме производства продукции за 2021 год лидировала водка, на неё пришлось 98,7%.