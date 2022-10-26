Владимир, , 10:29 — REGNUM Торжественная церемония отправки мобилизованных граждан из Владимирской области состоялась на железнодорожном вокзале города Коврова.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

На следующий этап боевого слаживания военнослужащих под звуки военного оркестра проводили представители администрации Владимирской области, духовенства и артисты.

Непосредственно на вокзале была организована погрузка имущества в эшелон и отправка военнослужащих к местам проведения дальнейшей подготовки на базе полигонов.

Накануне отправки на полигоне Западного военного округа во Владимирской области прошли занятия по боевой подготовке с гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцами.

В ходе учебных занятий с военнослужащими было организовано прохождение курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе их подразделений.

Также военнослужащие получили практику не только в освоенных ранее военных специальностях, но и приобрели новые навыки (например, ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов).

На практических занятиях с военнослужащими занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполнили нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Все занятия проводились на фоне единой тактической обстановки опытными инструкторами из числа военнослужащих, имеющих боевой опыт.

Процесс обучения был построен с учётом оптимальной загрузки всех объектов учебно-материальной базы и позволил в кратчайшие сроки подготовить мобилизованных к выполнению задач по предназначению.

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.