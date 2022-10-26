Во Владимирской области состоялась торжественная отправка мобилизованных
Владимир, 26 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Торжественная церемония отправки мобилизованных граждан из Владимирской области состоялась на железнодорожном вокзале города Коврова.
На следующий этап боевого слаживания военнослужащих под звуки военного оркестра проводили представители администрации Владимирской области, духовенства и артисты.
Непосредственно на вокзале была организована погрузка имущества в эшелон и отправка военнослужащих к местам проведения дальнейшей подготовки на базе полигонов.
Накануне отправки на полигоне Западного военного округа во Владимирской области прошли занятия по боевой подготовке с гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцами.
В ходе учебных занятий с военнослужащими было организовано прохождение курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе их подразделений.
Также военнослужащие получили практику не только в освоенных ранее военных специальностях, но и приобрели новые навыки (например, ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов).
На практических занятиях с военнослужащими занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполнили нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.
Все занятия проводились на фоне единой тактической обстановки опытными инструкторами из числа военнослужащих, имеющих боевой опыт.
Процесс обучения был построен с учётом оптимальной загрузки всех объектов учебно-материальной базы и позволил в кратчайшие сроки подготовить мобилизованных к выполнению задач по предназначению.
В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.