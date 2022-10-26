Москва, , 10:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал основные цели непростого бюджета на 2023−2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «На что будем жить: Госдума обсуждает федеральный бюджет – все новости»

«Каждый бюджет отличается от предыдущего, но сегодняшний проект бюджета, внесенный в Госдуму, отличается от всех предыдущих, и он принимается в ситуации, с которой мы сталкиваемся впервые», — сказал Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.

«С одной стороны, беспрецедентное давление санкций, блокада, с другой, проведение специальной военной операции. Все это накладывает определенный отпечаток, и мы с вами должны понимать, что бюджет сегодня — это обязательство страны перед нашими гражданами, они должны быть выполнены», — отметил спикер Госдумы.

Это решения, которые в ситуации крайне сложной должны обеспечить развитие экономики, реализацию социальных проектов, инфраструктурных проектов, ну, и конечно, в приоритетном порядке решить вопросы обеспечения солдат, офицеров их семей, реализацию задач, достижение целей специальной военной операции, подчеркнул Володин.