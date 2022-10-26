Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области проверяют состояние бомбоубежищ и создают единый реестр объектов гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщили в пресс-службе областной администрации. Определено, сколько укрытий пока не хватает.

lenobl.ru Инспекция бомбоубежища в Ленобласти

Специалисты вместе с вице-губернатором Ленинградской области по безопасности Михаилом Ильиным 25 октября осмотрели «хрущевки», «брежневки», «сталинки» в городах региона и жилой фонд новой застройки.

«Важно, чтобы все укрытия были максимально близко к местам проживания и учебы граждан», — сказал чиновник, уточнив, что около 1,5 тыс. укрытий, которые перешли и переходят в ведение Ленобласти от МЧС и Росимущества, власти региона принимать не будут, поскольку они «практически не существуют».

«За год мы подготовили и на сегодняшний день у нас около трех тысяч новых объектов для всего неработающего населения региона, которые мы и будем эксплуатировать и наращивать до четырех тысяч, как нам и нужно», — сказал вице-губернатор, отметив, что работающее население будет укрываться на предприятиях.

«Где-то через три месяца мы приступим к дооборудованию объектов и переведению их из статуса укрытия в статус в том числе противорадиационных с дополнительными инженерными приборами. Там можно будет находиться более длительное время, чем в обычных укрытиях», — добавил Ильин, пояснив, что их оборудуют дополнительными кроватями, пенками, бельем, водой, будут предусмотрены туалеты и медицинские кабинеты.

В областной администрации уточнили, что также ведется работа по воссозданию системы оповещения населения о местоположении ближайших укрытий с указателями и табличками, а в каждой управляющей компании будет создан уголок гражданской обороны, где жители смогут получить подробную информацию и инструкцию о действиях в случае возникновения ЧС.

Кроме того, по результатам обследования помещений в Ленинградской области будет сформирован единый реестр объектов гражданской обороны, в число которых входят укрытия от ЧС. Помимо этого, будет проведена работа по маркировке — установке указателей и табличек для обозначения местоположения укрытий, а в каждой управляющей компании будет создан уголок гражданской обороны, где жители смогут получить подробную информацию и инструкцию о действиях в случае возникновения ЧС.