Братск, Иркутская область, , 10:28 — REGNUM В Иркутской области после вмешательства прокуратуры возведен фельдшерско–акушерский пункт в Братском районе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщает 26 октября телеграм-канал надзорного ведомства.

ФАП Минздрав Приангарья

​По итогам проверки исполнения законодательства установлено, что в 2022 г. в рамках реализации указанного национального проекта ОГБУЗ «Братская районная больница» был заключен государственный контракт на строительство в селе Дубынино нового фельдшерско — акушерского пункта стоимостью более 7 млн рублей. Вопреки требованиям закона первоначально строительно–монтажные работы подрядчиком выполнялись с нарушением сроков.

На этом основании прокуратура внесла руководителю представление и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика»).

После принятых прокуратурой мер строительные работы завершены и приняты заказчиком. Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года Иркутской области из федерального бюджета дополнительно выделено 319 млн рублей на модернизацию медицинских учреждений.

Читайте также: Приангарье получит дополнительные средства на модернизацию медучреждений