Москва, 26 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Американское экономическое сообщество не разделяет уверенности министра финансов США Джанет Йеллен, которая говорит о об устойчивости финансовой системы Штатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«По прогнозам Bloomberg, экономика США в 2023 году имеет очень высокую вероятность впасть в рецессию (70-100%). Эти опасения разделяет и Conference Board, которая прогнозирует рецессию уже к концу года. Индекс опережающих индикаторов США, которые она рассчитывает, показал снижение со 116,4 пункта в августе до 115,9 пункта в сентябре. В годовом сопоставлении это минимум с февраля 2021 года. Также организация считает, что рост реального ВВП составит 1,5% в 2022 году, а в 2023 году замедление будет еще больше, — сказал Сафонов. — Таким образом, экономическое сообщество США не разделяет уверенности министра финансов, которая делает заявления на фоне промежуточных выборов в конгресс».

Что касается рисков финансовой устойчивости, то, как пояснил Сафонов, рост учетной ставки ФРС и типичное поведение большинства центробанков развитых стран создают угрозы темпам экономического роста и в конечном итоге фондовому рынку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские государственные облигации становятся очень уязвимыми во времена рецессии.