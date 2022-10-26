Ланьчжоу, Китай, , 10:27 — REGNUM Проект цифровой защиты гротов храма Мати в городе Чжанъе провинции Ганьсу на северо-западе Китая, завершен, сообщили 26 октября местные власти, передает агентство Синьхуа.

Золотой будда Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект, запущенный в июне прошлого года, с общим объемом инвестиций 3,89 млн юаней (около $530 000), включает в себя сбор данных об окружающей среде гротов, цифровое сканирование фресок и скульптур, сохранившихся в первичных пещерах, 3D-реконструкцию пещерных структур и панорамное деформирование, среди прочего.

По данным института сохранения культурного наследия в Чжанъе, поскольку гроты были построены на хрупком красном песчанике на высоте около 2500 метров, климатические условия и пересеченная местность привели к таким рискам, как выветривание и выцветание гротов, несмотря на множество необходимых защитных мер.

Цифровые технологии — это новый подход к постоянному сохранению культурных реликвий, и они откроют новую эру для будущих выставок, заявили в институте. Впервые построенные около 1600 лет назад вдоль маршрута древнего Шелкового пути, гроты храма Мати знамениты буддийскими реликвиями, хранящимися в более чем 70 пещерах, включая более 500 цветных скульптур, а также фрески общей площадью более 1200 квадратных метров.