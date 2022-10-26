Владимир, 26 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Бывший врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие вменяет ему получение взяток и незаконных услуг неимущественного характера на общую сумму порядка одного миллиона рублей. Кроме того, пользуясь своим положением, чиновник обманом убедил представителя строительной коммерческой фирмы перечислить 150 тысяч рублей пожертвований на благотворительные цели, которыми распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд города Владимира.