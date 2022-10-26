Горно-Алтайск, , 10:24 — REGNUM В Республике Алтай опровергли распространяющиеся в соцсетях сообщения о необходимости покупки бронежилетов, касок и другого снаряжения для мобилизованных за свой счёт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Связались с военным комиссариатом Республики Алтай. Распространяемая информация не соответствует действительности», — прокомментировал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

По словам военкома Олега Денисенко, Минобороны обеспечивает мобилизованных всем необходимым обмундированием, в том числе касками и бронежилетами. Сборы помощи направлены лишь на дооснащение бойцов продуктами питания, средствами гигиены и так далее.

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