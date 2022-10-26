Якутск, , 10:31 — REGNUM Житель Якутии Александр Павлов два месяца шёл пешком из Сургута в Якутию. Его путешествие закончилось возле Читы в Забайкальском крае, оттуда его везли на автомобиле домой, в Нерюнгринский район, сообщило ИА SakhaPress.

Путешественник © Руслан Внедорожный

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Мужчине 63 года, он собирался заработать в Сургуте деньги и помочь детям, но его бригаде не заплатил работодатель. У пожилого человека не было средств на то, чтобы вернуться домой. Во время своего вынужденного путешествия якутянин ночевал под открытым небом. Из Забайкалья на попутной машине он доехал до посёлка Сковородино Амурской области, а оттуда его забрал глава Нерюнгринского района, в котором проживает пенсионер. Сейчас Александр Павлов находится в больнице, где проходит обследование.

Следственное управления СК РФ по ХМАО уже проверяет информацию по этому инциденту. Ситуация находится под вниманием председателя СКР Александра Бастрыкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году пешком в Москву решил дойти шаман из Якутии Александр Габышев. Мужчину задержали и приговорили к принудительному лечению.