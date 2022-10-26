Тегеран, , 10:21 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран не изменят своего отношения к конфликту на территории бывш. УССР. Об этом 26 октября заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства страны на своей странице в одной из соцсетей.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы уверены, что позиция Исламской Республики Иран по отношению к [к конфликту на территории б. УССР] не изменится», — говорится в заявлении.

При этом ранее глава МИД Ирана заявлял, что Тегеран ведёт последовательную и принципиальную политику, выступая против конфликта на территории б. УССР и поставок оружия участвующим в нём сторонам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 25 октября в уезде Банех провинции Курдистан в результате вооруженного конфликта с неизвестными боевиками погиб иранский пограничник.