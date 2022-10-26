Пекин, , 10:20 — REGNUM На прошлой неделе США сделали громкие заявления о двух своих стратегических бомбардировщиках, полностью модернизированном B-52 и совершенно новом B-21, а китайские эксперты заявили 24 октября, что этот дуэт, вероятно, станет основной стратегической ударной силой ВВС США в ближайшие несколько десятилетий, и Китай должен быть готов противостоять самолетам, а также учиться у них, сообщает газета Global Times.

B-21 Raider

Northrop Grumman, компания, которая строит B-21, объявила 20 октября, что самолет впервые будет представлен публике 2 декабря. Это будет первое публичное представление нового бомбардировщика ВВС за 34 года, с момента дебюта бомбардировщика B-2 в ноябре 1988 года, сообщило американское издание Defense News. После развертывания, B-21 совершит свой первый полет в 2023 году, говорится в сообщении.

Объявление о B-21 появилось вскоре после того, как Boeing опубликовал новое изображение цифрового прототипа, на котором был показан модернизированный бомбардировщик B-52, который, как ожидается, получит обозначение B-52J или B-52K, сообщил 19 октября американский журнал Air & Space Forces.

Согласно сообщению журнала, новый B-52 будет оснащен усовершенствованиями, в том числе новыми двигателями F130, которые будут построены компанией Rolls-Royce, вариантом радара AN/APG-79, используемого на истребителе F/A-18EF, и обновленной кабиной пилота.

Китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао сообщил Global Times 24 откября, что в настоящее время США эксплуатируют три типа стратегических бомбардировщиков — бомбардировщик первого поколения B-52, бомбардировщик третьего поколения B-1B и бомбардировщик четвертого поколения B-2. Согласно плану ВВС США, B-1B и B-2 должны были уйти в отставку после завершения разработки B-21.

Это означает, что только самые старые B-52 и новейшие B-21 останутся на вооружении, и дуэт станет основной стратегической ударной силой ВВС США в ближайшие несколько десятилетий, сказал Фу. ВВС США модернизируют свои старые, но все еще мощные B-52 и одновременно разрабатывают новый B-21, сообщил Global Times другой китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн.

По словам Чжана, эти два самолета будут представлять собой комбинацию высококлассного и бюджетного бомбардировщика.

«Недорогой B-52 обладает небольшой способностью к проникновению через оборону, и ВВС США могли бы заставить его запустить разрабатываемую гиперзвуковую ракету AGM-183 из-за пределов линий обороны противника. Но такие ракеты дороги и ограничены в количестве, поэтому высококлассный B-21 воспользуется своей высокой скрытностью, чтобы проникать через вражеские линии обороны и использовать дешевые боеприпасы, такие как JDAM», — сказал Чжан.

Эксперты предупреждают, что Китаю необходимо подготовиться к этой тактике США, поскольку два типа бомбардировщиков могут быть развернуты против Китая. Независимо от того, сколько модернизаций получит B-52, он никогда не сможет стать малозаметным и может запускать только ракеты дальнего действия. Китаю следует развивать свои возможности в области дальнего обнаружения и перехвата на больших расстояниях, размещая военные самолеты и корабли дальше от своей родины в районах с голубой водой.

С другой стороны, B-21 имеет меньшую дальность полета, чем B-2, и полагается на действующие базы, поэтому, по мнению аналитиков, лучше всего атаковать те базы и аэродромы, где он развернут. По словам Фу, Китай также может извлечь уроки из разработки стратегических бомбардировщиков США.

Китайский бомбардировщик H-6 относится к тому же поколению, что и B-52, и он также получил множество модернизаций, которые превратили его из бомбардировщика средней дальности в стратегический бомбардировщик средней и большой дальности. По словам Фу, как только будет разработан китайский бомбардировщик следующего поколения H-20, он будет на том же уровне, что и B-21, и, вероятно, превзойдет его в некоторых аспектах.