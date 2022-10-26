Хабаровск, , 10:18 — REGNUM В Хабаровском крае по поручению губернатора Михаила Дегтярева создадут единую инвестиционную команду, которая будет заниматься оказанием поддержки инвестпроектам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«В новую структуру помимо региональных органов власти войдут администрации всех районов, а также представители ресурсоснабжающих организаций, курирующих многие процедуры согласования и подключения к технологическим сетям. Для этого с каждым из участников команды будет подписан специальный меморандум», — пояснили в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АНО «АПИРИ»).

Инвестиционная команда уже начала активно решать проблему подключения инвестплощадок к инфраструктуре.

После оптимизации процессов сроки и число разрешительных процедур снизятся на 20-30%.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 1,4 млрд рублей намерены направить на строительство комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа в Башкирии.