Астана, , 10:18 — REGNUM Руководству Казахстана нужно демонополизировать отечественную экономику. С таким заявлением президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил 26 октября в республиканском общественном штабе по поддержке его кандидатуры на выборах.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Олигополии в нашей стране породили огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике. Деятельность монополий и приближенных к власти бизнесменов препятствовала развитию конкуренции, лишала добросовестных предпринимателей шанса на успех», — сказал Токаев.

Он заявил, что сложившаяся в стране система способствовала росту состояний у богатых и обеднению населения, которое в свою очередь теряло веру в государство. По мнению президента, укрепить веру граждан в государство можно только добившись равенства всех перед законом.

Напомним, в августе Токаев снял с поста министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова из-за дефицита сахара в стране, вызванного созданием монополии при его распределении. На его место президент назначил Серика Жумангарина, возглавлявшего до этого Агентство по защите и развитию конкуренции, которое выявило недобросовестного поставщика сахара и схему создания дефицита.

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