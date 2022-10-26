Вашингтон, 26 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Западные военные и аналитики отметили признаки повышения тактической слаженности после назначения генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего Объединённой группировкой войск в районе спецоперации России на территории б. УССР. Об этом пишет американская газета Politico.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

Издание приводит общее мнение западных военных чиновников и аналитиков, которые «отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности» у российской группировки в зоне спецоперации.

При этом неназванный офицер британской разведки считает, что тактика Суровикина доказала свою эффективность ещё в Сирии. Как военный стратег российский генерал отметился эффективностью, «хотя и жестокой», заявил собеседник издания.