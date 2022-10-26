Барнаул, , 10:17 — REGNUM Стипендию студентам алтайских профессиональных учебных заведений будут ежегодно индексировать. В региональном законе «Об образовании в Алтайском крае» закрепят обязательную индексацию стипендий студентам профессиональных учебных заведений. Соответствующие изменения будут вынесены на сессию парламента региона в октябре, — сообщает 26 октября телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Студенты (сс) Narek75

Согласно поправкам, размер стипендии студентов-бюджетников в профессиональных образовательных организациях будет определяться образовательной организацией, исходя из размеров стипендиального фонда и с учетом индексации. В нынешней редакции закона эта норма не была прописана.

Как пояснила министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, предполагается, что индексация будет проводиться ежегодно.

«Тема повышения стипендий важная и актуальная. Правительство региона сегодня держит этот вопрос на контроле, ищет рациональные решения. Думаю, что ежегодная индексация, которая прописывается сегодня в законе, это правильная и нужная мера, ее очень ждут студенты. Она позволит постепенно выровнять ситуацию со стипендиями», — отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Сейчас размер обычной стипендии в профессиональных учебных заведениях края составляет 560 рублей, социальной — 839 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, общий объем доходов планируется в размере 139, 9 млрд рублей, объем расходов составит 153,3 млрд рублей, дефицит — 13,4 млрд рублей.

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