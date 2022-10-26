Самара, 26 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Глава Клявлинского района Самарской областиИван Соловьев уходит в отставку. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Отставка

Сообщается, что губернатор Самарской областиДмитрий Азаров провел встречу с главой Клявлинского района Иваном Соловьевым. На встрече были рассмотрены вопросы развития района, исполнение задач, которые стоят перед муниципалитетом.

Отмечается, что Соловьев обратился к Азарову с просьбой разрешить ему сложить полномочия руководителя Клявлинского района. Он отметил, что почтенный возраст уже не дает возможности заниматься рабочими процессами так энергично, как хотелось бы.Сообщается, что глава региона с пониманием отнесся к просьбе главы района, поблагодарил его за успешную и результативную работу на этой посту, пояснили в пресс-службе.

«Вы — настоящий труженик и государственник, человек стратегических взглядов. Во многом благодаря вашим стараниям, умению выстроить командную работу Клявлинский район продолжает поступательное развитие. Искренне рассчитываю, что вы и впредь будете работать во благо района, своих земляков — уже как наставник и человек, к которому всегда можно обратиться за мудрым советом», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что Соловьев является бессменным главой Клявлинского района более 30 лет. Местные жители избирали его на пост шесть раз. В конце 2019 года ассоциация «Союз муниципальных образований Самарской области» выступила с инициативой о присвоении Соловьев звания «Почетный гражданин Самарской области», это предложение поддержал глава региона.