Курск, 26 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты для аэропорта Курска продлен до 3 ноября по решению Росавиации, сообщили 26 октября в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

В общей сложности режим временного ограничения действует для 11 российских аэропортов — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые ограничение на полёты для аэропортов городов центра и юга России ввели 24 февраля.