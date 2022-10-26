Чебоксары, 26 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах подано заявление в суд в отношении управляющей компании «Старко», которую просят признать банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло чебоксарское общество «Городской лифт», ответчиком является ООО «Управляющая компания «Старко». Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав размер исковых требований в сумме 1 121 886 рублей 55 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 25 октября, дело пока не принято в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «УК «Старко» зарегистрировано в октябре 2006 года, основной указанный вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Напомним, что ранее признана банкротом управляющая компания «Реал-Люкс», которая находилась в новоюжном районе Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявлял, что в Чувашии созданы управляющие компании на уровне республики и города, их главная цель — поддержка домов, оставшихся без управляющих компаний.

Подробнее: Власти создали две управляющие компании в Чувашии — Спирин