Пекин, , 10:14 — REGNUM Рациональные представители немецкого делового сектора продолжают подавать позитивные сигналы о Китае, демонстрируя стремление к более взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на противоречивое отношение к Китаю, сообщает 25 октября газета Global Times.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он отправится в Китай с делегацией лидеров бизнеса в начале ноября, сообщило ранее немецкое издание Die Welt. Однако потенциальный визит еще не был подтвержден Министерством иностранных дел Китая.

Хотя в правительстве Германии все еще звучат некоторые антикитайские голоса, Шольц продемонстрировал позитивное отношение к сотрудничеству с Китаем, отвечая на общие требования внутреннего экономического сообщества. Хотя это сопротивление внутри правительства, вероятно, сохранится, ожидается, что Германия продемонстрирует стабильность, в которой сейчас отчаянно нуждается мир, благодаря сотрудничеству с Китаем, а не разъединению, говорят эксперты.

Запланированная поездка Шольца имеет место в то время, когда Берлин пересматривает свои торговые отношения с Пекином, а коалиция Шольца обсуждает, разрешить ли китайскому судоходному гиганту Cosco инвестировать в крупнейший порт Германии в северном городе Гамбург. Лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт попросил канцлера Германии Олафа Шольца «как можно скорее прекратить въезд китайцев», сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Ранее в этом месяце Шольц заявил, что отделение от Китая было бы «неправильным ответом», поскольку «глобализация стала историей успеха, которая обеспечила процветание многим людям».

«В правительстве Германии действительно есть несколько упрямо настроенных антикитайских политиков, большинство из которых плохо понимают Китай. Их образ мыслей пока не позволяет им увидеть важность китайско-германских отношений», — сказал научный сотрудник Шанхайского университета международных исследований Цзян Фэн .

Он также отметил, что, учитывая различные ценности и политическую философию трех партий в коалиционном правительстве Германии, нестабильность в их отношении к Китаю, вероятно, сохранится. Но Шольц продемонстрировал свой прагматизм в своих заявлениях. По словам Цзяна, вместо того чтобы быть похищенным некоторыми идеологически антагонистическими голосами, он предпочел защищать интересы Германии и Европы.

Тем временем поднялся шум, когда руководители немецких деловых кругов выдвинули предложение проверять все инвестиции компаний, поступающие в Китай.

«Мы можем только предостеречь от того, чтобы Германия отворачивалась от Китая. Тормозить деятельность немецкой экономики в Китае, как этого хотело бы или пытается сделать министерство экономики, — это неправильный путь», — сказал Маркус Йоргер , глава ассоциации Mittelstand, входящей в альянс, представляющий более 900 000 малых и средних фирм, которые составляют основу крупнейшей экономики Европы, сообщило агентство Reuters ранее в этом месяце.

Среди рациональных людей в немецком экономическом секторе также растет спрос на то, чтобы Германия укрепляла сотрудничество с Китаем. Эксперты отметили, что многие с нетерпением ждут, когда Шольц совершит визит в Китай как можно скорее. По словам Цзяна, в экономическом секторе все еще реализуются крупные инвестиционные проекты, а объем торговли между Китаем и Германией продолжает расти, что является барометром китайско-германских отношений.

Последовательные позитивные сигналы от Шольца и немецкого делового сектора в отношении Китая появились в нынешнем контексте большой глобальной нестабильности. По его словам, для мира очень важно, чтобы две такие важные страны могли укрепить свое сотрудничество и коммуникацию, чтобы привнести в него стабильность.

На данный момент, несмотря на все проблемы, существующие между Китаем и Германией, немецкое экономическое сообщество и значительное число политиков по-прежнему проявляют трезвость и осознают, что китайско-германское сотрудничество имеет важное значение для экономического развития Германии, для поддержания глобальных позиций Германии и для решения глобальных проблем и изменения климата. перемены, говорят аналитики.

Если визит Шольца в Китай увенчается успехом, он подаст пример остальной Европе, что практическое сотрудничество с Китаем — это беспроигрышная ситуация, заявил в понедельник Global Times научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе.