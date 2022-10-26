Пекин, 26 октября 2022, 10:14 — REGNUM Рациональные представители немецкого делового сектора продолжают подавать позитивные сигналы о Китае, демонстрируя стремление к более взаимовыгодному сотрудничеству, несмотря на противоречивое отношение к Китаю, сообщает 25 октября газета Global Times.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он отправится в Китай с делегацией лидеров бизнеса в начале ноября, сообщило ранее немецкое издание Die Welt. Однако потенциальный визит еще не был подтвержден Министерством иностранных дел Китая.
Хотя в правительстве Германии все еще звучат некоторые антикитайские голоса, Шольц продемонстрировал позитивное отношение к сотрудничеству с Китаем, отвечая на общие требования внутреннего экономического сообщества. Хотя это сопротивление внутри правительства, вероятно, сохранится, ожидается, что Германия продемонстрирует стабильность, в которой сейчас отчаянно нуждается мир, благодаря сотрудничеству с Китаем, а не разъединению, говорят эксперты.
Запланированная поездка Шольца имеет место в то время, когда Берлин пересматривает свои торговые отношения с Пекином, а коалиция Шольца обсуждает, разрешить ли китайскому судоходному гиганту Cosco инвестировать в крупнейший порт Германии в северном городе Гамбург. Лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт попросил канцлера Германии Олафа Шольца «как можно скорее прекратить въезд китайцев», сообщила немецкая газета Welt am Sonntag. Ранее в этом месяце Шольц заявил, что отделение от Китая было бы «неправильным ответом», поскольку «глобализация стала историей успеха, которая обеспечила процветание многим людям».
Он также отметил, что, учитывая различные ценности и политическую философию трех партий в коалиционном правительстве Германии, нестабильность в их отношении к Китаю, вероятно, сохранится. Но Шольц продемонстрировал свой прагматизм в своих заявлениях. По словам Цзяна, вместо того чтобы быть похищенным некоторыми идеологически антагонистическими голосами, он предпочел защищать интересы Германии и Европы.
Тем временем поднялся шум, когда руководители немецких деловых кругов выдвинули предложение проверять все инвестиции компаний, поступающие в Китай.
Среди рациональных людей в немецком экономическом секторе также растет спрос на то, чтобы Германия укрепляла сотрудничество с Китаем. Эксперты отметили, что многие с нетерпением ждут, когда Шольц совершит визит в Китай как можно скорее. По словам Цзяна, в экономическом секторе все еще реализуются крупные инвестиционные проекты, а объем торговли между Китаем и Германией продолжает расти, что является барометром китайско-германских отношений.
Последовательные позитивные сигналы от Шольца и немецкого делового сектора в отношении Китая появились в нынешнем контексте большой глобальной нестабильности. По его словам, для мира очень важно, чтобы две такие важные страны могли укрепить свое сотрудничество и коммуникацию, чтобы привнести в него стабильность.
На данный момент, несмотря на все проблемы, существующие между Китаем и Германией, немецкое экономическое сообщество и значительное число политиков по-прежнему проявляют трезвость и осознают, что китайско-германское сотрудничество имеет важное значение для экономического развития Германии, для поддержания глобальных позиций Германии и для решения глобальных проблем и изменения климата. перемены, говорят аналитики.
Если визит Шольца в Китай увенчается успехом, он подаст пример остальной Европе, что практическое сотрудничество с Китаем — это беспроигрышная ситуация, заявил в понедельник Global Times научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе.