Лондон, 26 октября 2022, 10:13 — REGNUM После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск ВС России в районе спецоперации отмечаются признаки большей тактической слаженности среди российских военных. Об этом сообщает британское издание Politico.
По словам высокопоставленного офицера британской разведки, военная тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии».
Как сообщало ИА REGNUM, генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции в октябре 2022 года.
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