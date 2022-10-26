Лондон, 26 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск ВС России в районе спецоперации отмечаются признаки большей тактической слаженности среди российских военных. Об этом сообщает британское издание Politico.

Mil.ru Сергей Суровикин

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности», — пишет издание.

По словам высокопоставленного офицера британской разведки, военная тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии».

«Как военный стратег он отметился эффективностью — хотя и жестокой», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции в октябре 2022 года.

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