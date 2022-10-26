Минск, 26 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Участников преступной группировки, поставлявшей наркотиков из Евросоюза на территорию РФ, задержали сотрудники правоохранительных органов России и Белоруссии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба белорусского МВД.

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«В ходе совместных мероприятий сотрудников наркоконтроля и таможенных органов пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась перемещением наркотиков через госграницу Беларуси», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в пункте оформления «Варшавский мост» таможенники Бреста задержали 47-летнего жителя города, ввозившего в страну 77 кг наркотических средства, а затем были установлены еще три белорусских участника этой же группировки. У последних в ходе обысков были изъяты €47 тыс., 135 тыс. российских рублей, сверток с наркотиками и поддельные документы на имя гражданина Литвы.

Кроме того, уточняется, что после этого белорусские правоохранители вместе с сотрудниками Федеральной таможенной службы РФ провели оперативные мероприятия на российской территории.

«В результате в Санкт-Петербурге задержаны иные участники международной преступной группы, изъяты наркотические средства и около 800 тыс. долларов, полученных преступным путём», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность организованной группы, которая занималась поставками наркотиков в дальневосточные регионы.