Киев, 26 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Запад руками Киева хочет получить повод для нанесения по территории России тактических ядерных ударов. Об этом 27 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

geralt Ядерный взрыв

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«Киевский режим не просто так стремится создать и взорвать «грязную» бомбу. Это будет поводом не только обвинить Россию в нанесении тактического ядерного удара, но и повод для Запада нанести руками Киева по РФ свой, настоящий ядерный удар», — заявил эксперт.

По словам политолога, удар может быть нанесён по новым территориям России — Луганску и Донецку, а также по Белгороду.

«Главный расчёт Запада строится на том, что РФ не будет отвечать, опасаясь скатывания в глобальное ядерное противостояние, и на этом капитулирует. На Западе не верят в наши «красные линии» и уверены в своём превосходстве. Они не понимают, что мы непременно ответим и начнется новый, уже глобальный и неконтролируемый этап эскалации», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об имеющейся у него информации о подготовке Киевом взрыва «грязной» бомбы с целью обвинить в этом Москву.