Москва, , 10:11 — REGNUM В России членам семей мобилизованных граждан необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступила Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT на русском

Общественный транспорт Фото администрации Костромы

В письме, направленном министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову говорится, что нужно сделать бесплатным проезд членам семей мобилизованных в трамваях, троллейбусах, метрополитене и автобусах городских линий.

Также нужно ввести бесплатный в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

Волынец надеется, что глава Минтруда РФ поддержит данную инициативу и разработает соответствующий законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, для мобилизованных в Вооружённые силы РФ граждан необходимо пересмотреть некоторые условия оплаты услуг ЖКХ.

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