Вашингтон, 26 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян может покинуть UFC. Об этом 26 октября заявил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье на YouTube-канале ESPN MMA.

(сс) MMAnytt Петр Ян

«Пётр Ян настолько разочарован судейским решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг», — сказал Кормье.

По его словам, Ян может уйти из UFC, потому что не чувствует поддержки со стороны руководства лиги.

Напомним, Пётр Ян является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. На его счету 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

22 октября Ян проиграл на турнире UFC 280 в Абу-Даби американцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Российский боец посчитал решение арбитров несправедливым.