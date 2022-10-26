п. Металлострой, , 10:14 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу повторно взяли пробы воздуха из-за крупного пожара на складе в поселке Металлострой Колпинского района, сообщили 26 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

Датчики для мониторинга воздуха lenobl.ru

Напомним, вечером 25 октября в здании склада на Северном проезде в Металлострое загорелись строительные материалы. Площадь пожара достигала 12 тыс. кв. метров, частично обрушились стены и кровля. Только к 00:39 мск 26 октября пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий пожара продолжается, идет проливка сгоревшего склада.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» организовало повторные исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории жилой застройки в Невском и Колпинском районах.

«Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проведения исследований», — сообщили в ведомстве, добавив, что в первых пробах, взятых ночью, определялось содержание веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах.

При этом концентрации загрязняющих веществ не превышали гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для населения.

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