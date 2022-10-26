Пекин, 26 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Пекин надеется на правильное восприятие Вашингтоном сигналов ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и коррекцию американского подхода к отношениям с КНР. Об этом пишет 26 октября китайская газета Global Times.

Цитата из видео Gov.cn XX Национальный съезд КПК

Авторы публикации подчёркивают, что в интересах Пекина, Вашингтона и всего международного сообщества стабильность отношений между США и КНР.

«Есть надежда, что США смогут полностью и точно воспринять сигналы, посылаемые ХХ съездом КПК, скорректировать своё стратегическое видение Китая, пойти ему навстречу и вернуть китайско-американские отношения в русло здорового и стабильного развития», — говорится в статье.

На съезде КПК было заявлено, что китайская модернизация — это «модернизация мирного развития». Китай не стремится к гегемонии и ведёт модернизацию не с помощью грабежа и войн.

Как сообщало ИА REGNUM, ХХ съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября.

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