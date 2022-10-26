Астана, , 10:08 — REGNUM Предвыборная программа президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев включает в себя усиление безопасности в школах, детсадах и других образовательных учреждениях. Об этом он сообщил 26 октября, выступая в республиканском общественном штабе по поддержке его кандидатуры на выборах.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Во всех учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Оборудуем тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения колледжи, школы, детские сады», — сказал Токаев.

Он также пообещал, что студентам вдвое поднимут стипендии, а также будет решён вопрос с нехваткой мест в общежитиях. Кроме того, президент пообещал, что студентам предоставят студентам бесплатный доступ к мировым цифровым библиотекам.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы, объявленные Токаевым. Кроме него ЦИК зарегистрировал ещё пять кандидатов.

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